La intervención estuvo a cargo del cardiólogo y electrofisiólogo Alejandro Estrada del Hospital Privado de Córdoba.

El martes 4 de febrero la medicina de Arroyito volvió a dar un gran paso por la salud de nuestra ciudad y de la zona, en la Clínica Regional Arroyito se colocó el primer marcapasos en la histórica médica.

La intervención la realizó el cardiólogo, arritmólogo y electrofisiólogo Dr. Alejandro Estrada que integra el equipo médico del Hospital Privado de Córdoba, junto a un gran equipo de profesionales la medicina de Arroyito se coloca en la vanguardia de la región.

El Dr. Estrada comentó “implantamos el primer marcapasos en la Clinica, es un pequeño dispositivo electrónico que tiene catéteres o cables que se implantan en el corazón, y regulan el ritmo cardíaco. Se utiliza para pacientes que tienen frecuencia cardíaca muy baja o arritmias crónicas y lo hicimos en la sala de Hemodinamia”.

Agregó “el equipamiento es de última generación, una sala para realizar procedimientos muy complejos y era una cirugía programada. Los doctores Gerardo Galimberti y Guillermo Giubergia están detrás con todos los detalles para brindarle lo mejor a los pacientes.

Por su parte el doctor Guillermo Giubergia se expresó sobre el momento tan especial “hoy se ha colocado por primera vez en la región un marcapasos definitivo en un procedimiento programado. La verdad que no me he dado cuenta todavía lo que estamos haciendo, cuando pase el tiempo con el Gerardo Galimberti, que es el pionero y mentor en todo esto no daremos cuenta”.

Fuente: Vía País Arroyito