Las organizaciones sanitarias no recogen ningún alimento concreto entre sus recomendaciones para prevenir o combatir el virus.

En forma de audio o en forma de texto, circula en redes sociales y en WhatsApp un contenido que recomienda tomar limón y vitamina C para prevenir el coronavirus. El mensaje es de una supuesta experta china llamada Laila Ahmadi y cita las recomendaciones de otro supuesto médico chino de la universidad militar de Pekín. El contenido de este mensaje es *FALSO.* Te lo explicamos.

El mensaje empieza con la presentación de Laila Ahmadi, que se define como “estudiante de China de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Zanjan”. A través de una búsqueda en la web, encontramos que esta Universidad se encuentra en Irán y no en China. De todos modos, es mejor fiarse de profesionales sanitarios y no de estudiantes. De hecho, todas las organizaciones sanitarias aconsejan seguir las recomendaciones oficiales en sus páginas web.

A continuación, el mensaje recomienda “usar el máximo de vitamina C natural posible para fortalecer su sistema inmunológico”. En el cuerpo, esta vitamina actúa como antioxidante y refuerza las defensas. Sin embargo, el doctor Joan Carles March, codirector de la Escuela Andaluza de Salud Pública indica en un artículo de Salud Sin Bulos que la investigación ha mostrado que para la mayoría de las personas, los suplementos de vitamina C no reducen el riesgo de contraer el resfriado común, por tanto menos el coronavirus.

El mensaje también indica que el virus no tiene vacuna o tratamiento específico. Esto es correcto. Hasta ahora, no existe un tratamiento específico ni una vacuna para el nuevo coronavirus, pero se están empleando algunos antivirales que han demostrado cierta eficacia en estudios recientes. Sí existen muchos tratamientos para el control de sus síntomas por lo que la asistencia sanitaria mejora el pronóstico, según indica el ministerio de Sanidad.

Aún no se conoce de forma precisa el origen del coronavirus, contrariamente a lo que dice el mensaje viral. Por analogía con otras infecciones causadas por virus similares, parece que la transmisión sería a través del contacto con animales infectados o por contacto estrecho con las secreciones respiratorias que se generan con la tos o el estornudo de una persona enferma. Por ende, no hay pruebas de que sea causada por “la fusión del gen entre una serpiente y un murciélago”.