Ocurrió en España, donde los muertos ya se cuentan por miles. Aparentemente un hombre se disfrazó de perro para andar por la calle, pero fue detectado por un vecino. Indignación en las redes.

Toledo es una bellísima ciudad de España, aunque sus habitantes no están pasando buenos días. En medio de la inquietud popular, un vecino del barrio del Polígono habría desafiado el aislamiento sanitario saliendo a la calle disfrazado de perro. Según se cree, el infractor pensó que con esa astucia lograría salir indemne del delito.

Pero NO. Un usuario de Twitter que iba en su auto lo vio y lo escrachó en las redes. «Paseando un perro un poco raro», comentó, y la reacción de los demás no tardó en multiplicarse. «Hay que sacrificarlo», bromeó otro tuitero, en tanto que un tercero sugirió que el supuesto can había escapado «porque está en celo».

