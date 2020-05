El Gobierno Municipal comunica que, en el marco de las flexibilizaciones dispuestas por la Provincia, el Concejo Deliberante acaba de aprobar, por unanimidad, la ratificación del Decreto del Intendente Municipal, de adhesión al Protocolo de Esparcimiento: Caminatas y al Protocolo de flexibilización de las Iglesias y los Templos de Culto.

Iglesias y Templos de Culto:

El Gobierno se encuentra elaborando Disposiciones Municipales, que se comunicarán las semana próxima, conforme al Protocolo Provincial, para esta flexibilización.

Caminatas:

Las personas que no pertenecen al grupo de riesgo, podrán realizar caminatas según las siguientes disposiciones:

1) Las caminatas se podrán realizar los días sábados, domingos y feriados de 14:00 a 18:00 horas con el siguiente cronograma:

a) los días pares las personas con terminación en DNI pares.

b) los días impares las personas con terminación en DNI impares.

2) El tiempo máximo de las caminatas no debe superar los 60 minutos.

3) Las caminatas son continuas, sin detenerse.

4) Las personas que las realicen no podrán alejarse a más de 500 metros de su residencia.

5) Las caminatas deberán ser individuales o con el grupo de convivencia. No se permiten actividades colectivas con personas ajenas al grupo de convivencia.

6) Cada persona deberá portar su documento de identidad.

7) Los niños menores 16 años deberán estar acompañados por un mayor responsable y primará el documento del mayor de cada grupo familiar en caso de controles municipales o policiales.

Es importante remarcar que no se permiten las actividades de esparcimiento en plazas o parques y que para la realización de las caminatas las personas mayores de 4 años deberán utilizar barbijos no quirúrgicos y respetar la distancia correspondiente con las demás personas.

Seamos responsables. Nos cuidamos todos juntos.