Las reuniones no podrán ser de más de 10 personas. Bares y restaurantes podrán funcionar luego de que se autoricen los protocolos, que el gobernador Schiaretti estimó para mediados de la próxima semana.

El gobernador Juan Schiaretti anunció hoy que en el interior de Córdoba se permitirán desde este fin de semana las reuniones familiares de hasta 10 personas y también que se retome la actividad en bares y restaurantes, luego de que las autoridades locales autoricen los protocolos propuestos. El mandatario provincial estimó que los establecimientos gastronómicos podrán estar abiertos en la próxima semana.

El anuncio fue realizado en la mañana de este viernes en el Centro Cívico luego de la reunión del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) y tras la extensión de la cuarentena hasta el 28 de junio decretada por el Gobierno nacional.

Las nuevas flexibilizaciones no rigen todavía para la ciudad de Córdoba, donde no se informaron cambios. Las autoridades provinciales explicaron que esperan tomar decisiones similares para la ciudad capital en la próxima semana.

Las reuniones familiares estarán permitidas solo los fines de semana y solo en el ámbito local.

«Si hay algo que es importante es poder juntarse con la familia. Hace mucho tiempo que por ahí los hijos no ven a sus padres, que por ahí sus nietos no ven a sus abuelos, y viceversa», dijo el gobernador, que resaltó que no se podían superar las 10 personas.

Respecto a las aperturas de bares y restaurantes, aclaró que para la reapartura aún deben habilitarse los protocolos y coordinar con las autoridades de cada municipio. «Hay que coordinarlo con todos los intendentes, porque serán los intendentes los que habilitarán el funcionamiento en lo que es la nueva normalidad. Seguramente hacia mitad de la semana que viene podrán funcionar, cuando se hagan los protocolos del COE y se coordine con los intendentes su implementación», precisó Schiaretti.