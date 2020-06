El pasado jueves 5, y por disposición del COE provincial, Bomberos Voluntarios de nuestra ciudad presentó el Protocolo para Intervención por Óbitos Covid-19.

Dicha tarea es colaborar con las tareas de cargar a los fallecidos por infección COVID-19 o con sospecha del mismo, que se diera lugar en vía pública, en domicilios particulares o en establecimientos que no involucren la atención medica de estos pacientes (hospitales y clínicas).

La pandemia por Covid-19 nos presenta un nuevo desafío en cuanto a los protocolos de intervención, desde la recepción de la llamada, pasando por el correcto despacho del grupo que responderá, la manipulación del óbito hasta el uso de equipamiento apropiado para protección personal en ambientes con riesgo biológico y su tratamiento post intervención.

Específicamente para la protección del cuerpo, se recomendó los trajes de Nivel B (encapsulados Tipo 1a – no encapsulados Tipo 1b) o de Nivel C (no encapsulados/impermeables Tipo 3 o 4).

Durante la charla expuesta por el Sargento Primeo Iván Pizzi, dio a conocer el procedimiento de descontaminación orientado con los trajes de protección Nivel B, en el caso de que se utilice traje no encapsulado Nivel C el procedimiento será el mismo, sólo que se omitirá el tratamiento de la protección respiratoria con SCBA, ya que en ese caso se utilizan semi máscara con filtro o barbijos N95 y antiparras.

También se conoció el procedimiento de preparación y movilización del óbito:

El óbito, será rociado con solución desinfectante como así también la zona cercana al mismo.

Si no tiene la vía aérea obturada, se debe hacer. Se prepara la bolsa especial para esta tarea.

Se coloca el óbito en la bolsa, se sella la misma, se coloca la documentación en bolsillo para tal fin.

Se rocía la bolsa ya sellada con solución desinfectante y se coloca en la tabla rígida.

Se moviliza hasta el móvil morguera para su traslado.