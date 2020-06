Estas aplicaciones pueden llegar a ocultarse en nuestro móvil para multiplicar la publicidad maliciosa en nuestro terminal

Lamentablemente cada pocas semanas conocemos nuevos casos de virus, malware o maniobras maliciosas de los hackers que buscan hacerse con nuestros datos o suplantar nuestra identidad de la manera más opaca posible. Y tristemente la mayoría de veces esto ocurre con los móviles Android y la Play Store de Google.

Ahora conocemos un nuevo caso de decenas de apps que se han detectado en la tienda de Google como fraudulentas. Y no son pocas, porque son casi cuarenta las nuevas apps que se ha constatado que no eran transparentes en la recolección de datos de los usuarios y se aprovechaban de ellos para instalar publicidad fraudulenta.

38 Apps maliciosas detectadas en la Play Store.

A pesar de que la tienda de Google, como la de Apple, cuenta con importantes filtros para poder detectar malware en las apps que se publican, una vez más no ha sido posible hacer filtro con un buen número de apps. Ha sido la empresa de seguridad White Ops la que ha descubierto estas apps de dudosas prácticas y que tenían una temática bastante popular en la tienda de apps de Google. Estamos hablando en su mayoría de apps relacionadas con la belleza, para hacer selfies o filtros para la cámara de fotos. Lógicamente ante esta inofensiva temática pocos podían pensar que detrás había todo un código fuente pensado para obtener ingresos de publicidad de manera fraudulenta.

Cuando se instalaban estas Apps, el navegador web bombardeaba a los usuarios con mucha más publicidad de la habitual, para poder generar ingresos por este concepto a la empresa desarrolladora. Además en algunos casos las Apps se ocultaban y desaparecían del cajón de aplicaciones para evitar ser desinstaladas. Al menos 17 de las 38 aplicaciones maliciosas descubiertas, contaban ya con más de medio millón de descargas.

Y la mayoría de las apps detectadas con este malware era nuevas versiones que ya habían sido borradas anteriormente. Parece ser que una modificación en el código fuente de la app ha permitido a los desarrolladores evitar los controles anti malware de Google que suele aplicar a todas las apps que llegan a la tienda. Parece ser que consiguen llegar a la tienda con un código fuente en el que no hay rastro de estas prácticas, pero posteriormente reciben actualizaciones donde se inyecta ese malware que no puede detectar Google. Aunque las Apps han sido borradas, puede que hayas descargado alguna de ellas, caso en el que deberías borrarlas por completo de tu móvil. Estas son las Apps afectadas:

Yoroko Camera

Solu Camera

Lite Beauty Camera

Beauty Collage Lite

Beauty & Filters Camera

Photo Collage & Beauty Camera

Beauty Camera Selfie Filter

Gaty Beauty Camera

Pand Selife Beauty Camera

Catoon Photo Editor & Selfie Beauty Camera

Benbu Selife Beauty Camera

Pinut Selife Beauty Camera & Photo Editor

Mood Photo Editor & Selife Beauty Camera

Rose Photo Editor & Selfie Beauty Camera

Selife Beauty Camera & Photo Editor

Fog Selife Beauty Camera

First Selife Beauty Camera & Photo Editor

Vanu Selife Beauty Camera

Sun Pro Beauty Camera

Funny Sweet Beauty Camera

Little Bee Beauty Camera

Beauty Camera & Photo Editor Pro

Grass Beauty Camera

Ele Beauty Camera

Flower Beauty Camera

Best Selfie Beauty Camera

Orange Camera

Sunny Beauty Camera

Landy Selfie Beauty Camera

Nut Selfie Camera

Rose Photo Editor & Selfie Beauty Camera

Art Beauty Camera-2019

Elegant Beauty Cam-2019

Selfie Beauty Camera & Funny Filters

Selfie Beauty Camera Pro

Pro Selfie Beauty Camera