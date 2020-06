Se trata de personas que tuvieron contacto con el caso positivo de COVID-19. Piden responsabilidad a la hora de cumplir la cuarentena.

El lunes 22 el asistente Ricardo Manera de Villa del Rosario informó los resultados de los siete hisopados realizados a las personas que tuvieron contacto estrecho con el primer caso positivo de coronavirus.

Los mismos negativos, pero Manera advirtió que “esto no nos garantiza que estas personas no pueden cursar la enfermedad, es muy importante lo que separamos para que no nos relajemos. Es una muy buena noticia pero no nos da garantía absoluta de la situación que estamos superada, por eso más que nunca tenemos que cuidarnos”, enfatizó el mandatario.

El asistente declaró que han sido más de cien personas las que han tenido algún tipo de contacto estrecho, habiendo sido identificadas, contactadas y están siendo asistidas por personal sanitario de la ciudad y cumpliendo el estricto aislamiento de 14 días.

El secretario de gobierno, Diego Carballo, señaló que se seleccionará arduamente para determinar una primera línea de contacto estrecho con el paciente cero, lográndose definir una segunda y hasta una tercera línea de contacto.

El mandatario municipal solicitó a los vecinos aislados, compromiso y responsabilidad en el cumplimiento estricto y efectivo de la cuarentena por 14 días, denunciando que “el caso cero que llegó a la ciudad nos ha generado este problema, por una cuestión de irresponsabilidad: él no cumplió con el aislamiento obligatorio que habíamos acordado y eso generó toda esta situación”, remarcó.

Manera informó que se evaluarán restricciones en el ámbito de las reuniones sociales «que son las que han generado la mayoría de los nuevos casos en la provincia». Esta medida no solo se aplicaría en Villa del Rosario sino que también estaríamos analizados por el COE Central para todo el territorio provincial.

En cuanto a los controles en los ingresos a la ciudad continuarán hasta el miércoles, evaluando nuevamente ese día cómo seguir.

Fuente: El Diario del Pueblo