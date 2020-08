El no usar tilde azul o para que no sepas si estás en línea o leíste el mensaje, es una falta de respeto para muchos.

En un trabajo que viene realizando Arroyito Net damos a conocer que WhatsApp suele ser un disparador de ansiedades de todo tipo. «¿Por qué me clavó el visto?», «Figura en línea pero no me contesta, ¿qué hago?».

La posibilidad de monitorear lo que hacen los otros (de manera digital) puede ser estresante. Más aún cuando no se puede hacer un seguimiento porque, por ejemplo, inhabilitaron la doble tilde azul. «¿Por qué sacó esta opción? » ¿Qué quiere ocultar?».

Esta nueva modalidad está siendo usada en nuestra ciudad en las distintas profesiones, podríamos nombrar algunas, profesionales de la salud, funcionarios políticos, abogados, trabajadores de prensa, entre otros, etc.

Desactivar el doble check azul es sumergirse de nuevo en la tierra de los pretextos patéticos y vacíos.

Se trata de rechazar a alguien de una manera despreocupada y fría, pero sin perder la cortesía. De modo que el “Curver o Curving” no responde mensajes de forma inmediata, deja en espera o no continúa las preguntas para no generar mayor conversación.

Puede sonarte conocido el típico “Uh perdón, recién lo veo” “estuve a full y no pude ver todos los mensajes” y es que en el plano real has sido ignorado por horas (o inclusive días), pues el retraso de una respuesta por medio de un mensaje de texto es totalmente con el propósito de que pierdas el interés. De igual forma, el curver-currving no iniciará ninguna una conversación, mostrará un desinterés sutil y será casual sin perder el contacto hasta que seas tú el que lo pierda.

La pregunta del millón es ¿cómo saber que has sido víctima? Es tan simple como responder lo siguiente: ¿te ha contestado un día después? o ¿no te pregunta nada, ni cómo estás? o simplemente ¿te contesta con un emoji simpático? Si has dicho que sí a todo esto, entonces te están aplicando el curving.

Evita la pena de continuar en esa “curva interminable” porque las probabilidades de que cambien son las mismas que de no salir ileso. Los curvers tienen esa forma “sutil” de decir que no están interesados y probablemente tú no hayas captado el mensaje.

Existen muchas formas de reconocer (y protegerte) del curving: te lo puede estar haciendo alguien que tarda días y días en responder un mensaje y, a la hora de responderte, lo hace de forma esporádica y sin nada concreto.