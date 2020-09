El gobierno municipal informa que durante el aislamiento social preventivo y obligatorio, se han tomado medidas de restricción y flexibilización pertinentes en cada etapa.

Se han realizado controles de circulación, controles de ingreso a la localidad, seguimientos epidemiológicos en cada caso positivo y en cada caso sospechoso, con un gran esfuerzo del personal médico, de seguridad e inspectores, realizando guardias de 24 horas. Creyendo fuertemente en el funcionamiento de la economía local, para que llegue el pan a la mesa de cada trabajador.

Actualmente contamos con 30 casos positivos activos, afortunadamente todos en muy buenas condiciones de salud. Se han producido contagios por contactos estrechos en una larga cadena de contagios, por incumplimiento de las medidas de bioseguridad vigentes.

Es probable que prontamente nuestra ciudad entre en fase de trasmisión comunitaria, es decir que se pierda el nexo por contacto estrecho.

Esta situación no es ajena a lo que ocurre y ocurrió en todo el mundo. Pero si nuestra población toma conciencia sobre la importancia de cuidarse y cuidar a los demás, podemos poner un freno al contagio.

El virus se transmite por medio de la mucosa, por lo que es importante tener las manos limpias luego de entrar en contacto con cualquier superficie y no llevarse las manos a la cara, usar barbijo o tapabocas, mantener distancia social, pero sobre todo es importante no compartir elementos personales, no compartir el mate ni mantener reuniones sociales.

La responsabilidad es de todos. Cada uno debe poner un poco de su parte para que logremos, sobre todo, el cuidado de la salud de los adultos mayores y de las personas en riesgo. Seamos responsables.