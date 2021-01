Con la presencia del Intendente Gustavo Benedetti y la Viceintendente María José Espósito se realizó la puesta en funciones del Subcomisario Tec. Sup. Facundo Sebastián Bosco como Jefe de la Comisaría Distrito Arroyito y del Oficial Principal Tec. Sup. Manuel Carmona como 2° Jefe de la Comisaría Distrito Arroyito, por parte del Director de Departamento San Justo, Comisario Inspector Tec. Sup. Pablo Berardo y Subdirector Lic. Víctor Quevedo.

Mediante un breve encuentro, se dio lectura formal al Acta de Notificación y se procedió a la firma de la misma.

El Intendente Gustavo Benedetti estableció “estamos dando un paso muy importante, un logro difícil conseguir si no hubiese estado el Comisario Inspector Tec. Sup. Pablo Berardo frente a la Departamental”. Además, el Intendente agregó “la fuerza policial se va a sentir acompañada, porque si el año anterior fue de inversión en salud, el presente será de inversión en la seguridad para que los vecinos estén y se sientan seguros”.

También dirigió unas palabras el Comisario Inspector Tec. Sup. Pablo Berardo y el Subcomisario Tec. Sup. Facundo Sebastián Bosco.

El nuevo Jefe de la Comisaría Distrito Arroyito, el Subcomisario Tec. Sup. Facundo Sebastián Bosco, cuenta con una trayectoria de 17 años de servicio en la Institución Policial, habiendo egresado de la Escuela de Policía Libertador General José de San Martín y prestando servicio en San Francisco, Altos de Chipión, Marull, Miramar de Ansenuza y Brinkmann.

Finalmente, el Sr. Intendente Gustavo Benedetti, la Directora de Deportes, el Coordinador de Turismo y Eventos Deportivos y el Coordinador de Centros Vecinales hicieron de entrega de un gazebo al Jefe de GERS Miramar, Oficial Paz, por la colaboración recibida en cuanto prevención y capacitación en el Balneario Municipal.