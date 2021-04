El Intendente Gustavo Benedetti convocará para el próximo lunes 12 de abril a Sesión Especial al Concejo Deliberante para legalizar el Acta Acuerdo de la Provincia, que consiste en restringir el horario de bares, restaurantes y demás actividades no esenciales, de lunes a viernes de 0:00 a 6:00 a.m. horas; y los días sábado, domingo y feriados de 1:00 a 6:00 am horas. Estas medidas dispuestas por el Gobierno Provincial, tendrán vigencia desde la ratificación en el Concejo Deliberante, seguramente el próximo lunes 12 de abril, al 30 de Abril del corriente año.

Mirá el Comunicado del Intendente:

Todas las actividades funcionarán con normalidad, reforzando los cuidados de bioseguridad, siendo necesario cumplimentar la restricción horaria antes mencionada. La circulación no está prohibida luego de las 00.00 horas, sino que debe haber justificación de circulación.

La Actividades no esenciales que el Municipio tenía programadas hasta el 30 de abril serán suspendidas por el momento y reprogramadas.

También ha ingresado al Concejo Deliberante un Proyecto del Ejecutivo, para facultar a los inspectores municipales a clausurar de forma automática aquellas actividades que se realicen dentro del horario permitido sin las medidas de bioseguridad necesarias.

Pedimos a los vecinos y a las familias que cumplan con las disposiciones y tomen medidas para evitar mayores contagios. Llevamos monitoreadas 17.000 vecinos y en los próximos días vamos a tener 3.500 nuevos test para reforzar el testeo a la población.

Vamos a seguir avanzando con la vacunación como dispone Provincia, disponiendo a toda la estructura municipal, para su agilidad y atención. En los próximos días, también se va a comenzar con la vacunación antigripal, disponiendo lugares amplios que se comunicarán oportunamente.