Producto de varios videos de gran repercusión que circulan en las Redes, decidimos consultar al protagonista de todos ellos: Carlos Alberto Ferragut, propietario de ACQUALINA, el Agua alcalinizada que cada vez es más consumida por quienes buscan una vida más saludable.

¿Qué es el Agua?

El Agua es un “ALIMENTO”, porque es el gran proveedor diario de minerales esenciales para el organismo, tales como el calcio, potasio, magnesio, sodio, etc. Un ser humano puede estar sin comer varios días, pero sin tomar Agua NO. El Agua es EL elemento fundamental para todas las funciones electroquímicas del cuerpo, sin ella nuestro organismo comienza a deteriorarse.

Y…¿Qué es el Agua Alcalina?

Esta maravillosa Agua es producida mediante un proceso de “IONIZACION”, dando como resultado un Agua con un pH superior al del agua común, entre 8 y 9, tornándose rica en electrones negativos (fundamental para eliminar al radical libre), y en ese proceso también, tomar el ion de Hidrógeno.

El Agua Alcalina, nace hace muchos años en el Mundo Oriental, tras ladándose rápidamente a Occidente y expandiéndose con una velocidad inusitada a todo el Planeta por sus innumerables y conocidas virtudes. A pesar de no estar contemplada en los distintos Códigos Alimentarios de muchos Países que no se actualizan al ritmo de las nuevas tecnologías y demandas de los consumidores, se comercializan distintas Marcas de equipos para producirla en todo el mundo (autorizados por la FDA).

Y Acqualina, agua alcalinizada, ¿qué es?

ACQUALINA es el resultado de este novedoso proceso. Nosotros no somos los inventores del Agua Alcalina, pero sí somos los creadores de una forma distinta de elaborarla que evidentemente nos ha dado verdaderamente muy buenos resultados lo que se avala con la cantidad de testimonios.

Agua Acqualina

Partiendo de una materia prima de excelencia en cantidad de minerales: el Agua del Acuífero Puelches ubicado en la Localidad de Parada Robles, Partido de Exaltación de La Cruz nuestro proceso consiste en dividir el Agua extraída en dos aguas:

Un Agua ácida: donde a través del proceso de IONIZACIÓN, vamos a arrastrar no solo todos los metales pesados, sino también todos los minerales ácidos que al Organismo no le hacen bien, y nos deshacemos de ella.

Un Agua Alcalina: que es la que comercializamos y que es solamente la que está entre 8 y 9 de pH, donde dejaremos todos los minerales necesarios para una vida saludable.

Tomándola disciplinadamente, no se necesitan ni seis meses o un año para comprobar sus BONDADES con solo 15/20 días de consumo diario, la persona va a comenzar a comprobar los primeros resultados: Adiós al cansancio, al desánimo, al mal humor, al desaliento. Se va a acostar y va a dormir bien, cuando se levante regularizará normalmente sus intestinos, va a sentir más energía. Acqualina es bienestar que se siente.

Carlos Ferragut

«En cuanto hice pública mi enfermedad en abrí de este año, se comunicó conmigo el Sr Carlos Ferragut, gran persona a la que estimo mucho. Nos reunimos y me explico las propiedades de esta agua. Desde ese día comencé a tomar 3 litros por día, cueste lo que cueste no me voy a dormir sin tomarme los 3 litros (soy bastante cabeza dura). Siento que me ayuda además de hidratarme más sanamente, a tolerar mejor los remedios y me mantiene con energía», Senador Esteban Bullrich (ELA: Esclerosis Lateral Amiotrófica). Por ser rica en electrones negativos, ha detenido el avance de la misma.

«Para mejorar mi tratamiento complementario del cáncer y de mi diabetes utilizo Acqualina que mejora el PH de mi organismo. Lo recomiendo absolutamente», Aníbal Pachano – Cáncer y Diabetes.

A ellos se le suman Graciela Cedro (COVID) , Richard Greene (COVID), Norma Turrado (COVID) y Franco Schroeder (COVID) Testimonios de Personas que no sólo salieron adelante del COVID 19, sino que también acortaron el tiempo de residencia del virus a la mitad, y no quedaron con ninguna secuela.

Pero entonces, ¿esta Agua es “MILAGROSA»?

Lo que acabás de mencionar, es exactamente lo contrario a lo que nosotros siempre decimos: “NO ES NI MÁGICA, NI MILAGROSA Y MENOS UN REMEDIO QUE CURE”.

Lo que ocurre es que más del 70% de nuestra masa corporal es Agua, y el mantener ese porcentaje, “ELECTROLÍTICAMENTE HABLANDO”, en forma correcta, nuestro organismo funciona maravillosamente mejor. Nuestra Agua hidrata seis veces más, y donde llega el Agua, llega el Oxígeno al cuerpo. Es en ese proceso que comienza la “auto cura”.

Somos energía, qué mejor conductor de toda esa electricidad corporal que la propia Agua. Para todas las funciones electroquímicas del cuerpo Humano, es necesaria Agua y cuanto mejor si es ACQUALINA. Muchos “cables” que hasta ese momento no hacían contacto, lo comenzarán a hacer y a partir de ahí, sentiremos la mejora. Es sorprendente la cantidad de testimonios que poseen, de gente con patologías muy complicadas como cáncer, diabetes, y muchos de COVID que han obtenido asombrosos resultados. Incluso personas famosas y del medio.

¿A qué se debe?

A todo lo que te acabo de explicar, tan sencillo como eso. ACQUALINA no es un remedio pero ataca a la raíz del problema: mejorar el organismo desde adentro hacia afuera. Adiario personas de todo el país nos hacen llegar sus experiencias en videos y mensajes de whatsapp compartiéndonos cómo al tomar ACQUALINA sintieron el cambio y agradeciéndonos por los resultados.

Cada vez contamos con más evidencias contadas por sus propios protagonistas donde nos relatan que a partir de la ingesta de nuestra Agua sortearon distintos tipos de situaciones y han obtenido una mejor calidad de vida. Todas ellas están disponibles en nuestra web y en nuestras redes. La Medicina se basa cada vez más en la EVIDENCIA y para nosotros estos testimonios son nuestro gran CAPITAL y el AVAL de que vamos por el buen camino.

Carlos, ¿Quiénes pueden tomar Acqualina? ¿Hay algún tipo de restricción?

Nuestra Agua no tiene ningún tipo de CONTRAINDICACIÓN, la pueden tomar desde bebés hasta ancianos, se puede cocinar con ella y usar en el mate porque no tiene ningún agregado, es simplemente “AGUA”.

ACQUALINAes “UNAINNOVACIÓN AL SERVICIO DE LASALUD”. Como dice el Ministerio de Salud en sus Publicaciones:

“AGUASEGURA=SALUD” Por eso, siempre decimos: “¿QUÉ CUESTA PROBAR Y COMPROBAR?”

Fuente: Revista Caras