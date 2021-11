El Gobierno Municipal a través del CEA informa que se realizó, el día lunes 1 de noviembre, el 38º hisopado Masivo en la Sede del C.D y C.A, en el marco del Programa Identificar que viene realizando continuamente la gestión del Intendente Benedetti.

En total se realizaron 31 hisopados rápidos de antígenos, los cuales resultaron 9 negativos y 1 positivo. Se realizaron 21 PCR que fueron enviados al Laboratorio Central Córdoba, al aguardo de los resultados.



Todos los resultados positivos fueron debidamente aislados y serán monitoreados por el personal del CEA.

Del mismo modo se informa que el próximo jueves 4 de noviembre, en la sede del C. D. y C. A. se realizará un nuevo operativo de hisopados, invitamos a todos los vecinos a que asisten, tengan o no síntomas, se realizará de 10 a 13hs.

Desde el municipio se agradece a la Comisión Directiva del Club Cultural y a su presidente por siempre estar disponibles para estos operativos.