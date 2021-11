El Gobierno Municipal informa que en la mañana de hoy el Intendente Gustavo Benedetti junto a la Viceintendente María José Espósito, visitaron en su hogar al joven Luciano Mavilla.

Durante los días que Luciano estuvo muy complicado, a causa del covid 19, el municipio se mantuvo cerca de la familia y en constante comunicación con su Mamá.

Había quedado pendiente que cuando él estuviera más estable, el Intendente lo visitaria, hoy con la invitación de Laura, su mamá, se pudo concretar este encuentro que fue muy emocionante para todos.

Al finalizar nuestro primer mandatario expresó:

“Hoy quisimos pasar a saludar a Luciano Mavilla, después de su llegada de San Francisco y Córdoba donde tuvo días en terapia que fueron bastantes difíciles.

Me emocioné mucho al escucharlo hablar, contarme lo que tuvo que pasar, me sorprendí que pese a todo tiene una fortaleza que motiva y es sin dudas admirable. Como padre me movilizó mucho escucharlo, sentir las garras que tiene y sobre todo destacar el apoyo de su familia, su mamá, una leona que peleó hasta el último para traer a Luchi a su hogar.

El caso de Luciano nos tiene que servir a todos para tomar conciencia, de que este virus no tiene edades, pero sobre todo que con fuerzas y fé todo se puede!!!

Que todo vaya mejorando, una ciudad entera te esperó, rezó y pidió por vos. Para muchos, sos un ejemplo Luciano. ¡Vamos, que la peor parte ya pasó! «