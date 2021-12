El pasado 1 de diciembre de 2021, el Gobierno Municipal de la Ciudad de Arroyito a través de la Dirección de viviendas, llevó a cabo el sorteo de 12 viviendas municipales del Plan Casa y 2 viviendas municipales del Plan Casa Social.



El padrón de habilitados para participar del sorteo lo integraron aquellos adherentes que estaban al día con la cuota de septiembre 2021, con cierre de padrón al 17 de noviembre del 2021 (inclusive). Los padrones para consulta y/o control, estuvieron disponibles en la oficina de Viviendas, en Gral. Paz 939, desde el Miércoles 24 de Noviembre del 2021 hasta el día de la fecha inclusive.

Antes de iniciar con el Sorteo, el Intendente Benedetti expresó que con la situación económica se dificultó mucho la negociación para la compra de nuevos terrenos. Teniendo la premisa de cuidar el dinero de cada adherente y hacer una transacción beneficiosa para todos, finalmente, luego de un trabajo intenso, el Gobierno Municipal está a un 90% de cerrar la compra de terrenos.



También adelantó que para 2022 se vendrá la presentación de un nuevo plan de viviendas sobre el cual se darán los detalles más adelante y que en los próximos meses se sortearán 16 nuevas viviendas que ya están en un proceso de construcción avanzado.

Para el sorteo del PLAN CASA SOCIAL, fueron 57 los adherentes habilitados y 13, los excluidos.

Mientras que para el PLAN CASA, fueron 158 los habilitados y 15 los excluidos.

Las razones por las cuales algunos adherentes quedaron excluidos fueron no estar al día con la cuota de septiembre, haber renunciado al plan y/o exclusión voluntaria.

GANADORES DE CADA PLAN

PLAN CASA SOCIAL

A/049-RODRIGUEZ Yanina

B/034-VERA Maximiliano Néstor / GIMENEZ Camila Pamela.

PLAN CASA

Padrón de Discapacidad y Mayores de 70 años del Plan Casa

D/017-MOYA María Soledad /TOLEDO Leonardo Fabián.

Padron General

2- Grupo A Nº 19 – FARIAS Araceli Belén

3-Grupo A Nº57 – PERALTA Pablo Andrés / PILOTTI Pamela Sol

4- Grupo A Nº 71 – MARTINEZ Sergio Raúl

5- Grupo B Nº 6 – ROMERO Eugenio Roberto / ALMADA Adriana del Valle

6- Grupo B Nº 000 -LÉPORE Juan Marcelo / SORIA Mariana Gisela

7- Grupo B Nº25 -PRATTO Cindy Magalí

8- Grupo C Nº 88 – CRAVERO Michel Luis / CERINO Agustina

9- Grupo C Nº 75 – ÁSCARATE Gonzalo Yamil

10- Grupo C Nº 31 – GONELLA Alberto Esteban / TOLEDO Yamila Vanesa

11- Grupo D Nº65 –NAGEL Martín Tomás / SILVA Mónica Beatriz

12 – Nº 27 – MACHADO Roxana Marisel/ Herederos de DIGIOVANNA Joaquín Leandro.

Felicidades a los nuevos adjudicados que con tanto esfuerzo, han mantenido su compromiso y han sido perseverantes con el sueño de la casa propia.