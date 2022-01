Tras la ola de calor prevista para esta semana, el Gobierno Municipal y el Hospital Municipal de Autogestión Carlos J. Rodríguez, piden a los vecinos que tomen los recaudos necesarios para prevenir golpes de calor y deshidratación.



Un golpe de calor puede causarte mareos, sudoración excesiva, enrojecimiento de la piel, fiebre, aceleración del ritmo cardiaco, dolor de cabeza o convulsiones.

¿Cómo lo evitás?

Tomando mucha agua. No esperes a tener sed para beber agua.

Evitá exponerte al sol entre las 10 y las 16 hs.

Usá ropa ligera y holgada, de colores claros.

Evitá el trabajo físico intenso y prolongado.

Usá gorra o sombrero.

No te automediques.



Es fundamental que no te deshidrates!