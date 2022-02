El gobierno municipal de Arroyito abre la convocatoria para proveedores interesados en prestar el servicio que a continuación se detalla.

Recolección y transporte hasta el Basural Municipal de la Ciudad de Arroyito, de los residuos sólidos urbanos depositados por los vecinos de la Ciudad en los Puntos Verdes de la Ciudad y de los Parajes La Curva y El Fuertecito, a saber: 1) Tomás Juárez 1451; 2) Falucho esq. Ciriaco Juárez; 3) Gral. Paz esquina R Sáenz Peña; 4) Alicia Rossi de Comba (El Fuertecito); 5) Sánchez de Bustamante 310; 6) Espacio Cultural Lafaye esquina Amós Quijada; 7) Paraje La Curva (a determinar). Los residuos deberán ser retirados una vez por día, de lunes a sábados en los puntos 1 a 6, y una vez por semana en el Punto N° 7, acorde a las siguientes especificaciones técnicas:

Ubicación:

Los puntos verdes se encuentran ubicados en:1, Tomás Juárez 1451

2, Falucho esq. Ciriaco Juárez

3, Gral Paz esq R Saenz Peña

4, Alicia Rossi de Comba (El Fuertecito)

5, Sanchez de Bustamante 310

6, Espacio Cultural Lafaye esq Amos Quijada

7, Paraje La Curva (a determinar)

Horarios del recorrido:

Se debe realizar el recorrido de lunes a sábado en todos los puntos verdes (incluso El Fuertecito) por la mañana; en tanto a la tarde de preferencia y de ser necesario se retira el material de todos los puntos verdes o de aquellos que presenten el material suficiente.

Los horarios serán propios del contratista, pero se sugiere que se inicie el recorrido entre las 6 y 7 hs de la mañana, de modo que entre las 9 y las 10 hs esté llevando los residuos en la planta de tratamiento, los descarga en el galpón y los deja separado por material y pesado. Por la tarde no debería ingresar en el predio de tratamiento después de las 18 hs.



Tareas:

1. Recorrer cada uno de los puntos verdes;

2. Retirar los residuos y dejarlos limpios sin restos de cualquier material o residuos;

3. Si hubiese desbordes de los mismos deben retirarlo para que estén limpios y no generen inconvenientes en los vecinos y terrenos aledaños;

4. Dejar cada uno de los canastos vacíos y con la bolsa repuesta (bigbag) en cada uno;

5. Dar aviso al Área de Ambiente y Energía en el caso que se necesiten mantenimiento de las malezas y/o de los mismos canastos;

6. Separar y pesar los residuos en el predio de tratamiento. Cada uno de los materiales se deja en el galpón y espacios contenedores destinados a tal fin. El resto de residuos no separados para el reciclado se debe llevar a la fosa de enterramiento.