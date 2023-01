Un diario español filtró los mensajes contra el astro de parte ex directivos del club catalán.

La relación de Lionel Messi con el Barcelona sufrió un nuevo escándalo a partir de una filtración de mensajes de WhatsApp de ex dirigentes del club. Descalificaciones y ofensas como «este enano hormonado» o «rata de cloaca» son algunas de las frases contra el astro que salieron a la luz en los chats de los que participaron algunos directivos bajo la presidencia de Josep Maria Bartomeu, el mandatario que empezó a propiciar su salida del club.

En las capturas filtradas por el sitio español el Periodico.com se leen mensajes muy agresivos de Román Gómez Ponti, ex responsable del departamento jurídico del club, en un intercambio de Whatsapp, en el que también participan el propio Bartomeu y los exdirigentes Òscar Grau, Jordi Moix, Oriol Tomás, David Bellver, Pancho Schroder y Javier Sobrino.

De acuerdo a la publicación, los mensajes tendrían origen el 31 de enero de 2021, día en el que el diario El Mundo dio a conocer parte del contrato de Messi. En ese contexto Gómez Pontí insultó de forma más que agresiva a Messi llamándolo «rata de cloaca» y «enano hormonado», en su intercambio con Bartomeu y los otros directivos. En ese momento se especulaba con que Joan Laporta, el principal opositor que luego terminó ganando las elecciones, había sido el responsable de filtrar el vínculo del astro con el club, para exponer a las autoridades vigentes.

«Barto, de verdad, no se puede ser tan buena persona con esta rata de cloaca. El club le ha dado todo y él se ha dedicado a marcar una dictadura de fichajes, traspasos, renovaciones, patros (patrocinadores) solo para él, etc. Yo no podré hacerlo nunca pero a las cifras de su contrato habría que sumar Pinto, la renovación de Suárez, y la de Jordi Alba, o la comisión de renovación de Fati (Rodrigo Messi, ¿agente? Pero si no sabe ni leer y encima llevaba de socio a un traficante de drogas). Y sobre todo el cúmulo de chantajes y desplantes que el club y los que trabajamos hemos sufrido de este enano hormonado que le debe al Barça la vida… Ah! Pero cuando vienen mal dadas (pandemia) recibes el mítico WhatsApp: ‘presi, bájales el sueldo a los demás, pero a mi y a Luis no nos toques’. Ojalá marche entre la indiferencia de la gente, que es lo peor que le puede pasar. Un pesetero más», cita la filtración de el Periodico.com.

Los chats se dieron en un contexto de pandemia cuando el Barcelona, como consecuencia de sus problemas financieros, le informó a sus futbolistas que no podía pagar lo pautado y que les iba a reducir su salario. Messi comentó públicamente que había aceptado esa rebaja, aunque de acuerdo a los dichos de Gómez Pontí, esa afirmación no sería cierta. En ese sentido, el ex dirigente calificó como «millonarios malcriados e insensibles» a los jugadores del Barcelona por su postura en la negociación por la reducción de contratos. Además, tildó a Gerard Piqué como «un grandísimo hijo de puta» por el defensor había pedido cambios en todos los estamentos del club después de la histórica derrota 8-2 ante el Bayern por la Champions League.