El presidente también se refirió a los robos organizados que ocurrieron en diferentes partes del país y al resultado de las PASO.

El presidente Alberto Fernández anticipó este miércoles que entre jueves y el viernes se anunciará una «batería de medidas» para «remediar los efectos que generó la devaluación sobre el ingreso de los trabajadores» y responsabilizó de la situación a la «trágica deuda» adquirida con el Fondo Monetario Internacional (FMI) durante el Gobierno de Mauricio Macri.

El jefe de Estado encabezó esta tarde el acto de entrega de 251 viviendas en la provincia de Neuquén, lugar en el que señaló la importancia de la política habitacional y criticó a los candidatos que proponen la eliminación del Ministerio que trabaja en ese tema.

«A los que viven de un sueldo, en la informalidad o la formalidad, los que reciben la AUH, la Tarjeta Alimentar o el Plan Potenciar que estén tranquilos porque entre jueves y viernes hemos organizado una batería de medidas para remediar los efectos que ha generado la devaluación sobre el ingreso de los trabajadores», dijo el mandatario.

Acompañado por el gobernador local, Omar Gutiérrez, y por el ministro de Hábitat, Santiago Maggiotti, Fernández se refirió también a los robos organizados que se vivieron en distintos puntos del país en los últimos días y pidió a los argentinos «cuidar la convivencia democrática».

«Que no nos rompan la tranquilidad pública, que no nos rompan la paz social, que no nos rompan la convivencia democrática, hemos vivido mucha violencia en Argentina para seguir soportando violencia», añadió.

Acerca del el resultado electoral del pasado 13 de agosto Fernández consideró que se trata de un emergente de una «una sociedad dividida en tres partes», dijo entender que «hay muchos reclamos» contra su Gobierno, pero reiteró que dio «lo mejor para que Argentina esté de pie».

«Nos ha tocado un tiempo muy ingrato», resumió Fernández y destacó que, con el ministro de Economía, Sergio Massa, «acaba de resolverse» el acuerdo con el FMI que, desde su punto de vista, «hubiera sido mucho mejor» que no fuera suscripto por el macrismo.

Sobre la política de hábitat, hizo alusión a un video en el que se ve al candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, despegando los nombres de los ministerios que piensa eliminar: «Cuando veo a algunos arrancar el cartelito del Ministerio de Vivienda, yo digo por favor que siga porque muchos argentinos necesitan acceder» a una, indicó el Presidente.