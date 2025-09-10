“Septiembre para chicas” es el nombre del grupo, en el cual participaban unas 426 personas.

Cuatro familias de la provincia de Santa Fe denunciaron que sus hijas menores de edad fueron captadas a través de la plataforma de juegos Roblox e incluidas en un grupo de WhatsApp en el que se enviaba material de abuso sexual explícito.

Los denunciantes, vecinos del pueblo de Barrancas, emplazado a menos de 100 kilómetros de la ciudad de Rosario, sostienen que las adolescentes de entre 10 y 12 años fueron incorporadas al grupo de la aplicación de mensajería instantánea, en el cual había unas 426 personas que enviaban videos y fotografías de índole sexual.

“Septiembre para chicas” es el nombre que tiene el grupo junto al emoticón de un corazón y en la descripción ofrecía una serie de pautas antes de participar: “No llorar, añadir amigas, solo chicas, 0 hombres”.

Los padres de las damnificadas radicaron la denuncia en la Comisaría N°3 de Barrancas, en el departamento San Jerónimo, y sostuvieron que hallaron en los celulares a niñas que formaban parte de las comunidades con prefijos similares (3466) y que residen en las localidades aledañas de Arocena, Monje, San Fabián e Irigoyen.

El director de la ONG Grooming Argentina en Rosario, Hernán Navarro, dialogó con radio LT3 y mencionó que se trata de “un enemigo invisible e intangible” y reclamó por la educación digital en las escuelas: “En los colegios se les habla a los chicos sobre los dinosaurios, pero no de inteligencia artificial”.

“En un grupo de WhatsApp uno tiene acceso a los números de todos los miembros y luego continúa el asedio de manera particular”, explicó Navarro, quien agregó que los padres “otorgan” a sus hijos “un DNI trucho” y “celebra porque es ciudadano legal”: “Esto pasa debido a que los chicos se crean un perfil por debajo de los 13 años con edades de adultos en las redes sociales”.

Qué es Roblox

La plataforma de juego cuenta con más de 80 millones de usuarios diarios y se ha consolidado como uno de los títulos preferidos por los más pequeños. Sus gráficos sencillos y coloridos, su adictiva jugabilidad y las ilimitadas posibilidades que ofrece a nivel creativo han contribuido a disparar su popularidad entre los niños de todo el planeta.

