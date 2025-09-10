El gigante de las golosinas cuenta con 31 vacantes laborales, dirigidas a profesionales de Argentina y otros países de la región. ¿Cómo enviar tu CV?

La empresa líder en fabricación de alimentos y golosinas, Arcor, actualizó su lista de vacantes laborales.

La firma nacida en el interior de la provincia de Córdoba, que exporta chocolates y galletitas a más de 100 países, se encuentra en la búsqueda de 31 profesionales de Argentina y América Latina.

Entre las ofertas laborales para argentinos, se encuentran las siguientes:

Auxiliar de Calidad Agrícola – San Juan (Presencial).

Pasante Universitario – Arroyito, Córdoba (Presencial).

Jefe de Sector Operaciones – Salto, Provincia de Buenos Aires (Presencial).

Analista Mahpi – Chacabuco, Provincia de Buenos Aires (Presencial).

Analista Administración de RR. HH. – Argentina (Presencial.)

Jefe de Sector Almacén – Arroyito, Córdoba (Presencial).

Ingeniero/a de Procesos de Producción – Misiones (Presencial).

Analista Administración – Córdoba, Argentina (Presencial).

Jefe de Sector Operaciones – Colonia Caroya, Córdoba (Presencial).

Vale aclarar que las mencionadas son solo algunas de las propuestas laborales vigentes de Arcor y que también se pueden encontrar otras opciones, dirigidas a personas de Chile, Brasil, Bolivia, Uruguay y Paraguay.

Cómo postularse a un empleo en Arcor

La forma más fácil de postularse a un empleo en Arcor es mediante su perfil oficial de Linkedin, al cual se puede ingresar a través de este link: www.linkedin.com/company/grupo-arcor.

Luego, habrá que dirigirse a la sección «empleos», donde podremos ver las 31 ofertas laborales vigentes, que se van actualizando cada determinado tiempo.

Al seleccionar una de las propuestas, se podrán chequear los requisitos que ofrece la empresa, como así también las tareas que demanda la posición y los beneficios que se ofrecen.

Al hacer clic en «Solicitar», automáticamente se abrirá el portal de empleos de Arcor, mediante el cual podremos continuar con la postulación.

El próximo paso será «aplicar ahora», verificar nuestra cuenta con un correo electrónico y comenzar a completar el formulario correspondiente con los datos personales, académicos y laborales requeridos. También se podrá realizar la postulación de manera automática con el perfil de Linkedin del usuario.

Qué sueldo ofrece Arcor a sus trabajadores Aunque Arcor cuenta con diversas áreas de trabajo, y es difícil determinar un sueldo promedio para todos los trabajadores, el creador de contenido @jesus.cvs_ reveló el salario promedio de un operario que trabaja 8 horas diarias en la empresa. «Trabajo en Arcor como operario, 8 horas y gano $1.500.000», aseguró en un breve reel, donde también explicó cómo postularse para trabajar allí.

Fuente: IProfesional