El intendente Gustavo Benedetti mantuvo este lunes 23 de febrero una reunión de trabajo con representantes de la empresa Electricidad Marchisio SRL, firma que fue seleccionada mediante una compulsa de precios realizada por la Cooperativa de Servicios Públicos Arroyito Ltda. (CESPAL) para ejecutar la primera etapa de la obra de Red Cloacal en el Sector Sur de la ciudad.

Durante el encuentro, la empresa informó que ya se encuentran adquiridos los materiales principales, que está siendo acondicionado el espacio que funcionará como depósito de insumos y que las cuadrillas de trabajo ya están conformadas para dar inicio a la obra.

Si bien inicialmente se proyectaba iniciar en las últimas semanas de febrero, la empresa se encuentra a la espera de la entrega de algunos insumos, lo que produjo la reprogramación del inicio de la obra.

No obstante, desde la constructora confirmaron que en los primeros días de marzo estarán en condiciones de comenzar con las tareas en territorio.

Cabe destacar que la Municipalidad transfirió la semana pasada el monto de mil millones de pesos, tal como se había comprometido el Ejecutivo, para el inicio de la ejecución de la obra, y puso a disposición todo el equipo técnico para acompañar su desarrollo.

La dirección técnica estará bajo responsabilidad de la empresa, mientras que CESPAL actuará como contratista, siendo la cooperativa quien abonará a la firma ejecutora conforme al esquema administrativo previsto.

En relación a los plazos, se informó que los tiempos de ejecución dependerán de distintos factores, entre ellos las condiciones climáticas, la provisión de insumos y las pruebas técnicas que deberán realizarse cuadra por cuadra para garantizar el correcto funcionamiento del sistema.

La obra contempla sectores donde será necesaria la reposición de pavimento, mientras que en otros tramos las intervenciones serán exclusivamente de instalación de red.

Con esta etapa, esta gestión de gobierno avanza en una obra estructural clave para el crecimiento ordenado de la ciudad, mejorando la calidad de vida de los vecinos y fortaleciendo la infraestructura sanitaria de Arroyito.