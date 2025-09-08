Después de décadas de promesas, la obra de cloacas en el sector sur será una realidad.

El Municipio invertirá 1.000 millones de pesos de fondos propios, fruto de una administración ordenada y con superávit en 2024.

El presidente de CESPAL, Miguel Fontana, entregó en mano la documentación al Intendente Gustavo Benedetti, tras meses de trabajo conjunto.

Gracias a la gestión del Intendente junto al Gobierno Provincial, desde el año 2023 ya se cuenta con red troncal, estación de bombeo y planta de tratamiento, lo que significa más del 40% de ahorro para los vecinos al momento de conectarse.

Compromiso comunitario: el convenio con la empresa Arcor permite optimizar costos y avanzar con mayor rapidez en la ejecución.

Luego de una extensa jornada de trabajo, hoy viernes el Intendente Benedetti firmó el proyecto de ordenanza para que sea ingresado al orden del día y, de esta manera, nuestro Concejo Deliberante lo trate la próxima semana. Desde el Gobierno Municipal se enfatizó en la importancia de que todas las fuerzas políticas acompañen esta iniciativa, haciendo sus aportes.







Gustavo Benedetti – Intendente

“Damos inicio al final de una etapa pendiente: lograr la igualdad de servicios para toda la ciudad. Celebramos que se concrete el comienzo de esta obra trascendental para los arroyitenses.”