Electricidad Marchisio SRL es una empresa familiar de servicios eléctricos e industriales con sede en Río Primero.

Este contratista fue seleccionado tras el proceso licitatorio organizado por la Cooperativa de Servicios Públicos de Arroyito (CESPAL), que actuó como responsable de la ejecución de la obra en conjunto con el municipio.

Fue constituida oficialmente como ELECTRICIDAD MARCHISIO S.R.L. y se dedica a la instalación, ejecución y mantenimiento de instalaciones eléctricas, electromecánicas y excavaciones.

El emprendimiento tiene aproximadamente 30 años de trayectoria, formándose como SRL en el 2021.

¿Qué hace la empresa?

Electricidad Marchisio SRL ofrece principalmente servicios vinculados a obras eléctricas e industriales, entre los que se destacan:

Servicios de grúa , utilizados para movimientos de materiales pesados en obra y tareas de montaje.

, utilizados para movimientos de materiales pesados en obra y tareas de montaje. Trabajos en líneas de media y baja tensión (instalación, mantenimiento y tendido de redes eléctricas).

(instalación, mantenimiento y tendido de redes eléctricas). Excavaciones, que son necesarias para colocación de cables subterráneos, zanjas y preparación de terrenos en obras civiles.

Fundación y equipo

Es una empresa familiar liderada por Raúl Marchisio y sus hijos Matías y Lautaro, quienes impulsan sus actividades técnicas y operativas. La compañía lleva aproximadamente 30 años de trayectoria en estos rubros, combinando servicios eléctricos con trabajos complementarios de obra civil e infraestructura.

La gestión administrativa está a cargo de Lidia Arce, esposa de Raúl Marchisio y gerente de la empresa, quien se ocupa de la administración general, la elaboración de planes de seguridad y las áreas de compras y ventas.

Además la empresa cuenta con un equipo dedicado a la seguridad, contaduría y legales.

Obra de Cloacas en Arroyito

Recientemente, esta empresa fue adjudicada con la licitación para ejecutar la primera etapa de la obra de cloacas del sector Sur de la ciudad de Arroyito (obra histórica para la localidad), responsabilidad que incluye trabajos preliminares de infraestructura necesarios para el desarrollo del sistema sanitario en esa zona.