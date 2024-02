Cómo conseguir un buen ambiente de trabajo en tu oficina

Por último, pero no por ello menos importante, otra forma de mejorar el entorno de trabajo de tu oficina sería introducir algo de vegetación. Añadir solo un par de plantas en tu oficina puede generar un gran cambio positivo. No solo sirven para decorar eficazmente la oficina, sino que también ayudan a purificar el aire interior absorbiendo los contaminantes.

No es ningún secreto que la cantidad de luz a la que estamos expuestos puede hacer que nuestro día se convierta en un éxito. Los espacios sombríos no ayudan mucho a nuestro estado de ánimo, y la falta de luz puede ser perjudicial para nuestra productividad.