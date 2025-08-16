Este sábado por la tarde, los asociados del Foto Club Arroyito (FCA) participaron del Rally Regional Arroyito 2025, organizado por la Municipalidad de Arroyito junto a ACPUR y la Municipalidad de Tránsito, reafirmando el trabajo conjunto para la realización de este importante evento deportivo.

La jornada comenzó con el Súper Prime en las Costas del Xanaes a partir de las 13 horas, y continuó con la tradicional rampa de largada en el Parque Romero a las 17 horas, donde el rugir de motores hizo vibrar a toda la ciudad.

Los fotógrafos del FCA estuvieron presentes graficando cada instante de la competencia: Luis Paes, Roberto Ceballos, Raúl Ferreyra, Juan Osvaldo Ávila, Lucas Botto, Ricardo Flores, Gustavo Vaca y Betiana Fuentes, quienes retrataron con sus cámaras la adrenalina y el espectáculo del rally.

La competencia seguirá este domingo con dos tramos clave: El Fuertecito – Arroyito y Villa del Tránsito – La Curva. La premiación final tendrá lugar nuevamente en el Parque Romero, desde las 17 horas, coronando un fin de semana a pura adrenalina y pasión fierrera.