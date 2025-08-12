Durante los registros, investigadores de la Fuerza realizaron la incautación de varias dosis de marihuana y elementos de interés para la causa.

En un operativo dirigido por el Ministerio Público Fiscal, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico realizaron un allanamiento, detuvieron a dos personas mayores de edad y secuestraron estupefacientes en la ciudad de Córdoba.

Oficiales de la Fuerza efectuaron la irrupción en una vivienda ubicada en la Manzana 9 de barrio Zepa, de la ciudad de Córdoba. En el lugar, se logró la aprehensión de una mujer y un hombre.

Cabe destacar que, según investigaciones, la detenida administraba el dinero del expendio de drogas que se realizaban dentro de la organización. Además, el sujeto cumplía el rol de «nexo» entre los clientes y los puntos de ventas en la ciudad de Deán Funes.

El dispositivo se encuentra relacionado a un procedimiento realizado por la FPA el pasado mes de julio del corriente año. En aquella ocasión, se logró la aprehensión de cuatro personas mayores de edad y el secuestro de 512 dosis de cocaína, dinero y elementos relacionados a la actividad ilícita.

La Fiscalía del Fuero de Lucha Contra el Narcotráfico con asiento en la ciudad de Deán Funes, dispuso el traslado de los detenidos y la remisión de las evidencias a sede judicial por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes 23.737, de acuerdo a la información del MPF.