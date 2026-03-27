Eliseo García fue condenado a tres años de prisión condicional por provocar la tragedia vial ocurrida en diciembre de 2021 en la autopista 19, cerca de la localidad de La Francia, donde murieron tres personas, entre ellas Laura Funes, esposa de Juan Osvaldo Ávila, vecino de nuestra ciudad.



Además, el tribunal le impuso siete años de inhabilitación para conducir vehículos a motor. Así lo informó Facundo Fiant, el abogado de la familia Ávila.

El juicio se desarrolló durante dos jornadas lunes 16 y martes 17 de marzo en la Cámara del Crimen de San Francisco, donde se repasaron testimonios, pericias y los detalles del siniestro.

La noche del 22 de diciembre de 2021, a la altura del kilómetro 191 de la autopista nacional 19, se vieron involucrados tres vehículos: un Volkswagen Gol Trend gris, un Renault Logan negro y un Volkswagen Gol Trend rojo.

En el Gol gris viajaban Lucio Gigliotti (48), quien conducía, acompañado por Fabiana Gigliotti y Soledad Díaz. Fabiana falleció en el lugar, mientras que Lucio murió 15 días después en el Hospital Iturraspe de San Francisco.



Soledad Díaz sobrevivió, aunque sufrió múltiples fracturas y un desplazamiento de cadera, permaneciendo internada en terapia intensiva hasta el 31 de diciembre.

El Renault Logan era conducido por Juan Osvaldo Ávila, cuya esposa, Laura Funes, se convirtió en la tercera víctima fatal de la tragedia.

En el tercer vehículo, un Gol rojo, viajaban Jorge Osvaldo Cufre (65) y Isabel Alejandra Román (65), ambos oriundos de Bialet Massé.

García declaró inicialmente ante el Seguro de su vehículo que había chocado al Gol y que, como vivía cerca, decidió irse a su casa con la camioneta dañada. Según su propio testimonio, al llegar le contó a su esposa lo ocurrido y juntos regresaron para ver qué había pasado. Fue entonces cuando tomó conocimiento del desastre que había provocado.

Aun así, no se presentó ante las autoridades.

A pesar de ver la magnitud de la tragedia, huyó del lugar.

Foto: UP San Francisco

La sentencia marca el cierre de un proceso doloroso para las familias de las víctimas, que recibieron con alivio el veredicto, entendiendo que se hizo justicia por Laura Funes y por todos los afectados en aquella fatídica noche.