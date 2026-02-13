Las iglesias evangélicas de Arroyito podrán acceder a la personería religiosa gracias a la articulación con la Dirección General de Culto de la Provincia de Córdoba, que viene coordinando el proceso de inscripción en el Registro Nacional de Cultos y facilitando el acceso a la nueva figura jurídica.

El jueves 12 del corriente, el secretario Mariano Hernán Almada, junto a la abogada Dra. Patricia Agüero, se reunieron en las instalaciones de la iglesia El Tabernáculo con el Consejo Pastoral de la ciudad y pastores de otras localidades. Allí brindaron detalles sobre los procedimientos necesarios para acceder a la personería jurídica religiosa destinada a iglesias evangélicas.

Este proceso se concretó a partir del Decreto Provincial 176/2025, que reglamenta la personería religiosa en el ámbito provincial. La medida constituye un paso fundamental para las iglesias evangélicas, ya que elimina la obligación de inscribirse como asociación civil o fundación ante la Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas, simplificando trámites y obligaciones administrativas.

El decreto establece que aquellas iglesias, confesiones, comunidades o entidades religiosas que actualmente se encuentran bajo fiscalización podrán transformarse en meras iglesias, confesiones o comunidades religiosas, bajo sus propios estatutos.

Cabe destacar que el pastor Franco Vassallo, quien además se desempeña como Concejal y vicepresidente primero del Concejo Deliberante, acompañó las gestiones, lo que representa un importante respaldo institucional para que las iglesias de Arroyito puedan avanzar en la obtención de la personería jurídica religiosa.