El primer programa para empujar el poder de compra de la gestión de Javier Milei comienza a funcionar en septiembre. La iniciativa propone descuentos del 10%, sin tope de reintegro en compras generales, en las principales cadenas de supermercados.

Previo a las elecciones legislativas, el gobierno de La Libertad Avanza lanzó el primer programa de ayuda social destinado a empujar el poder adquisitivo en lo que va de su gestión. El Ministerio de Capital Humano, dirigido por Sandra Pettovello, anunció el «Beneficios Anses» que impulsa descuentos en las principales cadenas de supermercado, para las y los jubilados.

La iniciativa ofrece una base de 10% de descuento sin tope de reintegro en compras generales. Adicionalmente, algunos comercios extenderán el beneficio al 20% en artículos de perfumería y limpieza. El objetivo es impulsar el consumo.

Se estima que podrán acceder 7.000.000 personas mayores de todo el país, que formen parte de Anses. En lo que va del año, las y los jubilados sostuvieron un largo reclamo exigiendo el aumento de sus haberes y lograron la aprobación de una ley, que luego fue vetada por el Presidente. Actualmente las jubilaciones siguen congeladas y la mínima no alcanza a cubrir la canasta básica.

Cómo funciona en cada supermercado

Las condiciones y los topes pueden variar según el comercio:

-Disco, Jumbo y Vea: 10% de descuento en todos los rubros y 20% en perfumería y limpieza, sin tope de reintegro.

-Coto y La Anónima: 10% de descuento en todos los rubros, sin tope de reintegro.

-Josimar: 15% de descuento en todos los rubros, sin tope de reintegro.

-Carrefour: 10% de descuento en todos los rubros, con un tope de $35.000.

-Supermercados adheridos al beneficio BNA: Carrefour, Chango Más, Coto, Josimar, La Anónima, Disco, Jumbo y Vea.

Es importante destacar que los descuentos generales no son acumulables con otras promociones y excluyen las categorías de carnes, electrodomésticos y marcas seleccionadas.

Beneficio adicional para clientes del Banco Nación

Gracias a un convenio específico con el Banco Nación, los jubilados y pensionados que cobren sus haberes en esa entidad podrán acceder a dos beneficios extra:

-Reintegro extra del 5%: se aplicará sobre las compras abonadas con tarjetas de débito o crédito a través de BNA+

-MODO en los supermercados adheridos. Este beneficio tendrá un tope de reintegro de $20.000 mensuales.

-Intereses sobre el saldo en cuenta: el banco pagará una remuneración diaria con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 32% sobre el saldo que los beneficiarios tengan en sus cuentas, con un tope de hasta $500.000.