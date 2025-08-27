En un operativo dirigido por el Ministerio Público Fiscal, oficiales de la Fuerza Policial Antinarcotráfico desbarataron una banda narco, detuvieron a tres personas mayores de edad y realizaron cinco allanamientos en el departamento San Justo.

En un trabajo coordinado entre la FPA y la jefatura del Establecimiento Penitenciario N° 7 de la ciudad de San Francisco, se cumplimentaron los registros de dos celdas, que culminaron con el secuestro de elementos relevantes para la causa.

De manera simultánea, en la vía pública, se efectuaron las aprehensiones de una pareja mayor de edad en calle Mendoza al 100 de barrio Sarmiento (San Francisco) y de una mujer de 31 años sobre calle Almirante Brown s/n (Morteros).

Como resultado de las detenciones, se logró la incautación de 136 dosis de cocaína, una de marihuana, $ 403.000, una balanza digital, tres motocicletas y elementos de interés para la causa.

A posterior, efectivos de la Fuerza realizaron las irrupciones en dos viviendas ubicadas en calle Catamarca al 2000 (San Francisco) y la restante en Güemes al 500 de la ciudad de Morteros.

Según las investigaciones, la banda narco introducía la cocaína dentro del penal para poder realizar la comercialización de la droga en el interior de la cárcel.

Las autoridades de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de San Francisco ordenaron la remisión de lo incautado y el traslado de los aprehendidos a sede judicial por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.

Fuente: FPA