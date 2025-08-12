A través del Gobierno Municipal y el Área de Deportes, informa que se llevó a cabo la segunda reunión de seguridad del Rally Regional Arroyito.

En el encuentro participaron distintas fuerzas de seguridad de Arroyito y de la región, entre ellas: Policía de la Provincia de Córdoba, Patrulla Rural, Policía Caminera, Bomberos Voluntarios, Municipalidad de Tránsito y las áreas municipales de Arroyito correspondientes.

Durante la reunión se trabajó sobre el esquema de seguridad previsto para este importante evento deportivo y turístico para nuestra ciudad, destacando la relevancia de la prevención, la organización del personal afectado y el compromiso de cada fuerza de seguridad.

Los días 16 y 17 de agosto, más de 160 personas estarán abocadas al operativo de seguridad.

Miremos el Rally Regional Arroyito desde un lugar seguro. Nos cuidamos, disfrutamos del rally y regresamos tranquilos a casa.