El intendente Fabián Violo destacó el compromiso de la comunidad con el cuidado y la valoración de los árboles, símbolos de vida y patrimonio natural.

La actividad fue coordinada por la Directora de Ambiente y Cambio Climático, María Vanesa Bruno, y contó con la presencia del Subsecretario de Biodiversidad de la Provincia de Córdoba, Miguel Magnasco, quien acompañó y valoró esta importante acción ambiental.

En Tránsito sabemos lo que significan los árboles para nuestros vecinos, y lo demostramos cada día cuidándolos y multiplicándolos.

Desde la Municipalidad de Tránsito, a través de la Dirección de Ambiente y Cambio Climático, decimos a todos ¡GRACIAS! Porque el futuro se planta hoy.