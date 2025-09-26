En horas de la mañana, personal de la Brigada de Investigaciones de Patrulla Rural Norte junto a efectivos de la Subcomisaría de Tránsito, llevaron a cabo dos órdenes de allanamiento.

Primer allanamiento : en el domicilio de un hombre de 32 años, donde se procedió al secuestro de dos teléfonos celulares de interés para la causa y de varias aves por infracción a la Ley 22.421: cinco reinamoras, un loro hablador, un cabecita negra y un corbatita .

Segundo allanamiento: en la vivienda de un hombre de 64 años, donde se secuestró un teléfono celular, una escopeta calibre 16, una planta de Cannabis sativa y un envoltorio con cogollos. Ante esta situación, se dio participación a personal de la FPA de Arroyito. Asimismo, se dispuso la detención del hombre de 64 años por tenencia ilegal de arma de fuego.

El detenido y los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Fiscalía de Instrucción de Arroyito.

Fuente: Patrulla Rural