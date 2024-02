Como consecuencia de la incontrolada escalada de precios, se desploma el consumo de carne

Contrariamente a lo que sucede en otros países, donde se privilegia el mercado interno y para exportación se orienta sólo el excedente, en Argentina hoy no hay ninguna restricción a la venta al exterior de carne bovina, el alimento esencial de los argentinos. Es llamativo que en este país, ganadero por excelencia, sus ciudadanos deban pagar el mismo precio que en Europa por el kilogramo de carne vacuna. El costo de las drásticas reformas económicas implementadas por el Gobierno de Javier Milei, queda claro que lo afrontan los sectores populares y no “la casta” como se insiste.

