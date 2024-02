La deshidratación un enemigo silencioso del verano

Al momento de optar por una bebida, no lo dudes, el agua es la única que tiene la capacidad de hidratarnos de un modo saludable y eficaz: “Entre la variedad que uno podría elegir para equilibrar el balance hídrico , el agua es la mejor opción porque no contiene aditivos ni calorías”, afirman desde la Asociación Argentina de Dietistas y Nutricionistas Dietistas (AADYND).

Enfermedades como la gastroenteritis , que provoca diarreas y vómitos, las crónicas y fiebre alta, son otros de los causantes, pero cualquiera sea su origen puede ser muy peligrosa si no es tratada a tiempo porque los órganos no consiguen funcionar correctamente.

Esta afección ocurre cuando existe una pérdida excesiva de líquidos corporales que no son repuestos, y si bien no es exclusividad del verano, las altas temperaturas actúan como un factor agravante , ya que transpiramos más bajo esta condición.