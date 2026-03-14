La Municipalidad de Tránsito, encabezada por el Intendente Fabián Violo, realizó la entrega de invitaciones especiales a vecinos de Villa del Tránsito para que puedan estar presentes en la celebración de los 450 años de los orígenes de esta comunidad.

En un gesto de reconocimiento y cercanía, Fabián, Andrea, Micael y Alejandra visitaron e invitaron personalmente a quienes son parte fundamental de la historia viva de nuestra Villa, vecinos que con su vida, trabajo y compromiso han construido la identidad de esta querida comunidad.

Los 450 años de los orígenes de Villa del Tránsito nos encuentran celebrando nuestra historia junto a quienes la hicieron y la siguen haciendo cada día.

Un encuentro para honrar nuestras raíces y compartir juntos este momento tan especial.