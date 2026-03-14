La ciudad de Arroyito atraviesa momentos de profunda tristeza tras conocerse el fallecimiento de una adolescente de tan solo 14 años, ocurrido en la jornada del viernes.

La joven residía en el barrio IPV, en el sector sur de la ciudad, donde la noticia generó un fuerte impacto entre vecinos, amigos y toda la comunidad. Durante las últimas horas, el barrio se mostró totalmente consternado ante la inesperada pérdida de la menor.

Desde la comisaría local no brindaron mayores detalles sobre lo sucedido, ya que la causa se encuentra bajo secreto de sumario, por lo que las autoridades mantienen reserva sobre la información vinculada al caso.

Mientras tanto, vecinos del sector manifestaron su dolor y acompañamiento a la familia en este difícil momento, reflejando la conmoción que atraviesa la comunidad por el fallecimiento de la jovencita.