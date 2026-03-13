El escritor y analista político Iván Ambroggio visitó este viernes los estudios de la radio Más FM 102.5, donde brindó una entrevista para dar a conocer el contenido de su libro dedicado al conflicto de Guerra de las Malvinas, en la antesala de su presentación oficial en la ciudad de Arroyito.

Durante la charla radial, Ambroggio estuvo acompañado por el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación Arroyito, Hernán Boero, con quien dialogó sobre la importancia de mantener viva la memoria histórica en torno a Malvinas y promover espacios de reflexión y debate en la comunidad.

En la entrevista, el autor explicó que su obra “Malvinas: un pretexto para legitimar a un gobierno totalitario” propone una mirada analítica sobre el contexto político y social que rodeó al conflicto bélico de 1982, abordando tanto las decisiones del gobierno militar de la época como las consecuencias políticas y humanas que dejó la guerra.

Asimismo, se anunció que el próximo miércoles 18 realizará la presentación oficial del libro en Arroyito, en el salón de reuniones del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación Arroyito, ubicado en Colón 748. El encuentro estará abierto al público y permitirá a los asistentes conocer más sobre el contenido de la obra y dialogar con el autor.

La visita a la emisora local sirvió como anticipo de esta actividad cultural que invita a reflexionar sobre uno de los capítulos más significativos de la historia argentina reciente.

Fotos gentileza: Masfm 107.1-102.5