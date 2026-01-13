A través de un trabajo conjunto entre CESPAL y la Municipalidad de la Ciudad de Arroyito, el proyecto entra en su etapa final de adjudicación.

En coordinación con el Gobierno Municipal, la CESPAL comunica con satisfacción un paso decisivo para la infraestructura de nuestra ciudad: la culminación del proceso de evaluación de las ofertas recibidas para la primera etapa de la obra de cloacas del Sector Sur. Este proyecto, largamente anhelado por la comunidad, representa un hito en la gestión de servicios públicos locales.



Es así, como la suma de voluntades políticas e institucionales, ha permitido llevar adelante este proceso con transparencia y minuciosidad.

El proceso

El camino hacia esta adjudicación se caracterizó por un estricto protocolo de transparencia. El acto de apertura de sobres contó con la participación de dos empresas oferentes, quienes cumplieron satisfactoriamente con los requisitos legales y técnicos-económicos.

Para garantizar la mejor elección, las propuestas fueron derivadas a un análisis exhaustivo de la Comisión de Evaluación, conformada por integrantes del Consejo de Administración, Áreas de la CESPAL y asesor legal, enfocado en tres ejes fundamentales:

Técnico: Evaluando la calidad y viabilidad de la obra.

Legal: Asegurando el cumplimiento de todas las normativas vigentes.

Administrativo: Verificando la solidez de las presentaciones.

La decisión del Consejo de Administración



Tras un riguroso concurso de precios y el dictamen integral de la Comisión de Evaluación, la decisión se tomó priorizando la calidad técnica, la viabilidad de la obra y las garantías necesarias para asegurar una correcta ejecución, resguardando los recursos económicos de la Cooperativa y de los vecinos. En este sentido, el Consejo ha resuelto adjudicar la obra a la empresa: ELECTRICIDAD MARCHISIO SRL.

Próximos pasos e Inicio de Obra

Tras la aprobación oficial del Consejo, se procederá de manera inmediata a la firma del contrato correspondiente con la empresa seleccionada. Las tareas de obra iniciarán una vez que se completen las siguientes etapas: