Dolor en la música de Arroyito

La comunidad cultural de Arroyito atraviesa un profundo dolor. En la noche de ayer falleció el músico y cantante Fabián Aguilera, integrante del reconocido grupo folklórico local Almagama de los Pueblos.

Fabián fue un apasionado de la música popular, llevando con su voz y su compromiso el folklore a cada escenario, encuentro y celebración, dejando una huella imborrable en quienes compartieron su camino artístico y humano.

Su partida enluta no solo a sus familiares y amigos, sino también a la música de Arroyito, que hoy pierde a uno de sus referentes.

Acompañamos con respeto y afecto a sus seres queridos y a sus compañeros de Almagama de los Pueblos en este difícil momento, elevando una oración por su eterno descanso.

El impacto en Arroyito seguramente es enorme y sentido por todos los que disfrutaron de su voz y su arte.