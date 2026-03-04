La obra de la red cloacal en el sector sur de la ciudad de Arroyito ya comenzó a dar sus primeros pasos. La empresa Electricidad Marchisio SRL, encargada de ejecutar la primera etapa del proyecto, se instaló recientemente en la ciudad.

La firma dispuso su oficina administrativa y depósito en Píndaro Ludeña 240, lugar donde también se encuentra acopiado el material que será utilizado en los trabajos de infraestructura.

En diálogo con este medio, Lidia Arce, esposa de Raúl Marchisio y responsable de la gestión administrativa de la empresa, informó que en el depósito ya se encuentran aproximadamente 6.000 metros de caños destinados a la obra. El material incluye caños de distintas medidas, entre ellos 315 mm, 200 mm, 160 mm y 110 mm, además de tapas cloacales que serán utilizadas en la red.

La presencia de estos materiales marca el inicio concreto de esta primera etapa de la obra cloacal, una infraestructura clave que permitirá mejorar los servicios sanitarios y la calidad de vida de los vecinos del sector sur de la ciudad.

Caber recordar que; La dirección técnica estará bajo responsabilidad de la empresa, mientras que CESPAL actuará como contratista, siendo la cooperativa quien abonará a la firma ejecutora conforme al esquema administrativo previsto.

En relación a los plazos, se informó que los tiempos de ejecución dependerán de distintos factores, entre ellos las condiciones climáticas, la provisión de insumos y las pruebas técnicas que deberán realizarse cuadra por cuadra para garantizar el correcto funcionamiento del sistema.