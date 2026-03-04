En el marco de un exhorto judicial dispuesto por el Tribunal Oral en lo Criminal N.° 7 de San Isidro, provincia de Buenos Aires, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico llevaron adelante un procedimiento en la ciudad de Córdoba que culminó con la detención de un sujeto mayor de edad.

El operativo se desarrolló en un domicilio ubicado en calle Zapla al 600 de barrio La Fraternidad, donde se realizó la detención de un hombre de 51 años.

Durante el registro, los investigadores efectuaron el secuestro de un revólver calibre 32 y seis cartuchos calibre .32, entre otros elementos de interés para la causa.

El detenido fue trasladado y puesto a disposición de la Justicia requirente, conforme a lo ordenado por el Tribunal interviniente, a la espera de las medidas procesales correspondientes.