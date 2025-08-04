En el día de la fecha, personal de Investigaciones de la Patrulla Rural Norte, bajo directivas de la Fiscalía de Deán Funes a cargo de la Dra. Analía Cepede, llevó adelante múltiples allanamientos en las localidades de La Para, zona rural de Villa Fontana y Sebastián Elcano, en el marco de una causa por abigeato.

Las tareas investigativas, desarrolladas durante varios días, permitieron esclarecer el robo de 48 bovinos de raza Aberdeen Angus, valuados en aproximadamente 50 millones de pesos, sustraídos el pasado 31 de julio en el paraje rural La Encrucijada. En los procedimientos se logró recuperar la totalidad de los animales, además del secuestro de un camión marca VOLVO con jaula, una marca fuego y otros elementos utilizados en el hecho.

Como resultado, fueron detenidos dos hombres mayores de edad.

Posteriormente, en la localidad de Sebastián Elcano, se llevaron a cabo nuevos allanamientos en diferentes domicilios, donde se detuvo a una tercera persona. Además, se secuestraron una camioneta pick-up gris, teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa.

El operativo fue supervisado por el Director General de la Patrulla Rural, Comisario General Jorge Funes.

La fiscal interviniente destacó el profesionalismo, compromiso y eficiencia del personal policial durante la investigación, resaltando su labor en el esclarecimiento del hecho.