En un importante operativo realizado en la mañana de este viernes, personal de Investigaciones de la Dirección Patrulla Rural Noreste logró desarticular una banda organizada que operaba en zonas rurales del departamento San Justo y Ansenuza, en la provincia de Córdoba, y también en la vecina provincia de Santa Fe.

Los procedimientos fueron coordinados por la Fiscalía de Instrucción de 4° Turno de San Francisco, con la secretaría a cargo del Dr. Franco Demaria y el fiscal Dr. Oscar Gieco. En el operativo participaron efectivos de la Patrulla Rural, Policía local, el ETER y la PDI de Santa Fe.

La investigación se inició durante 2025 a raíz de la sustracción de cereal en un establecimiento rural. Con el avance de las tareas investigativas, los investigadores lograron determinar que se trataba de una organización dedicada a cometer diversos delitos en la región, afectando tanto a productores agropecuarios como a la seguridad de las localidades cercanas.

Durante los allanamientos realizados en Morteros, Colonia Marina y la ciudad de Frontera (Santa Fe), se detuvo a tres personas mayores de edad —dos hombres y una mujer— señalados como presuntos autores del delito de robo calificado. Además, se secuestraron elementos de interés para la causa, entre ellos documentación, teléfonos celulares y otros objetos vinculados a los ilícitos investigados.

Cabe destacar que en procedimientos anteriores ya habían sido detenidos otros dos hombres, además del secuestro de vehículos utilizados para el traslado de los productos robados, entre ellos un camión con acoplado de gran porte.

Desde las autoridades indicaron que este operativo representa un golpe significativo contra esta organización criminal, que actuaba de manera planificada y sistemática, utilizando vehículos y herramientas específicas para cometer delitos en el ámbito rural.

La investigación continúa abierta con el objetivo de identificar a otros posibles implicados y esclarecer la totalidad de los hechos, en el marco de las acciones destinadas a proteger a los productores agropecuarios y reforzar la seguridad en las zonas rurales de la región.

Fuente: Dpto. San Justo y Dpto. Ansenuza- Pcia. Cordoba / Frontera- Pcia. de Santa Fe