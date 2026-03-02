Este domingo 1 de marzo se inauguró el 43° período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante desde el retorno de la Democracia.

En este nuevo período legislativo quedó formalmente conformado el bloque “Primero Arroyito”, integrado por los concejales Hernán Boero y María Fernanda Cortes de Casco.

La apertura del período marca el inicio de un nuevo año de trabajo legislativo, con expectativas renovadas y el desafío de abordar los temas centrales que hacen al desarrollo de la ciudad y al bienestar de los vecinos de Arroyito.