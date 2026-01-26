En comercios locales del Sur de nuestra ciudad, un limón llega a costar $800, superando el valor de una tira de pan, que ronda los $600.

En las últimas horas, vecinos y consumidores manifestaron su sorpresa y malestar ante una situación que refleja el desorden de precios en los productos de consumo diario. En comercios locales, un limón alcanza los $800, mientras que una tira de pan se consigue alrededor de $600, una comparación que despierta interrogantes sobre la lógica del mercado, especialmente entre familias de clase media baja del barrio.

Especialistas señalan que más allá de la comparación puntual, el problema de fondo es la pérdida de referencia de precios y la falta de relación entre los valores de los alimentos y el poder adquisitivo de los salarios. Esta distorsión genera confusión y preocupación en las familias, que deben ajustar cada vez más su presupuesto para acceder a productos básicos.

La situación expone una realidad que se repite en distintos rubros y que pone en evidencia el impacto de la inflación y el desorden económico en la vida cotidiana de los argentinos y arroyitenses.