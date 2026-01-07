Efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico llevaron a cabo dos allanamientos, uno en la ciudad de Córdoba y otro en la ciudad de Cruz del Eje, en el marco de una investigación por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.

El procedimiento se encuentra vinculado a la detención previa de dos mujeres, de 36 y 15 años de edad, quienes habrían intentado ingresar varias dosis de cocaína al Establecimiento Penitenciario de Bouwer. Durante los controles de rutina, personal del Servicio Penitenciario detectó la sustancia, la cual era transportada por la menor de edad.

Tras el hecho, oficiales de la FPA realizaron allanamientos en barrio Rosa de Argüello, en la ciudad de Córdoba, y en calle La Rioja al 700 (B° Marechal) de la ciudad de Cruz del Eje. Como resultado de los operativos, quedó detenido un sujeto de 36 años.

Finalmente, la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Feria de la ciudad de Córdoba dispuso el traslado del detenido a sede judicial donde fue imputado por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.