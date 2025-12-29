Hoy lunes 29 por la tarde falleció El Chivo Romero, Instructor Nacional de Fútbol (ATFA) y referente de la Escuelita de Fútbol Futuros Ídolos, tras atravesar una enfermedad terminal.

Los arroyitenses lo recordaremos como una persona comprometida con la educación deportiva, que formó y acompañó en el fútbol a miles de niños de nuestra ciudad, dejando una huella imborrable tanto dentro como fuera de la cancha.

Además de su pasión por el fútbol, se desempeñó en el área de management en la empresa Arcor, fue padre de familia y un emprendedor incansable en su vocación como formador deportivo.

Su legado perdurará en cada enseñanza, en cada valor transmitido y en el recuerdo de quienes compartieron su camino.